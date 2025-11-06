きょう、米沢女子短期大学と米沢栄養大学の学生食堂で、学生たちに特別なメニューが提供されました。 【写真を見る】なぜ？ 米沢牛の牛丼が衝撃の "ワンコイン"地域自慢の食に笑顔溢れる大学生！（山形） そこには、ある狙いがありました。 大内希美アナウンサー「食堂にはどんどん人が集まり行列ができています！皆さんのお目当ては地元の名産・米沢牛を１００パーセント使用した牛丼です」 日本三大和牛