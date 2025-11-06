¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎMIYAVI¡Ê44¡Ë¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖÂè20²óÆñÌ±±Ç²èº×¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¾å±Ç²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¹ñÏ¢ÆñÌ±¹âÅùÊÛÌ³´±»öÌ³½ê¡ÊUNHCR¡Ë¤Ç¸µÆÃ»È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÊÆ½÷Í¥¤Î¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¸¥ç¥ê¡¼¡Ê50¡Ë¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿±Ç²è¡ÖUnbroken¡×¡Ê2014Ç¯¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÆñÌ±ÌäÂê¤Ë´Ø¿´¤òÊú¤¤¤¿¡£2017Ç¯¤Ë¤ÏUNHCR¤Î¿ÆÁ±Âç»È¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤ÆÆñÌ±ÌäÂê¤Î·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼Ó±É»Ò¡Ê38¡Ë¤È¶¦¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢1