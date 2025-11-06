芸術の秋にぴったりな美しく繊細な花が咲いているこちらは、おはぎです。フラワーおはぎの専門店が鹿児島市に期間限定ショップをオープンさせました。華やかなダリアに風情あふれるコスモス。四季のうつろいを目でも舌でも楽しめる「フラワーおはぎ」です。東京・世田谷にあるフラワーおはぎの専門店「Oh！huggy!!」が初めて鹿児島に期間限定のポップアップショップをオープンさせました。（お