°¦ÃÎ¸©³÷·´»Ô¤¬¿¦°÷ÍÑ¥¤¥ó¥È¥é¥Í¥Ã¥È¤Ç¿·Ê¹µ­»ö¤òÌµÃÇ¶¦Í­¤·¤¿¤Î¤ÏÃøºî¸¢¿¯³²¤À¤È¤·¤Æ¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¤ÈÆÉÇä¿·Ê¹Åìµþ¡¢Âçºå¡¢À¾Éô¤Î3ËÜ¼Ò¤Ï6Æü¡¢»Ô¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤áÅìµþÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£ÀÁµá³Û¤ÏËèÆü¿·Ê¹¼Ò¤¬Ìó2200Ëü±ß¤Ç¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹3ËÜ¼Ò¤¬·×Ìó6100Ëü±ß¡£Î¾¿·Ê¹¤ÎÈ¯É½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë»Ô¤ÎÆâÉôÄÌÊó¤Ç¡¢2012Ç¯¤«¤é¿·Ê¹³Æ¼Ò¤Îµ­»ö¤òÌµÃÇ¤ÇÀé¿Í°Ê¾å¤Î¿¦°÷¤¬±ÜÍ÷¤Ç¤­¤ë¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£ÎëÌÚ¼÷ÌÀ»ÔÄ¹¤¬¡ÖÃøºî¸¢¤ÎÍý²ò