全国のスーパーで販売するコメ5キロあたりの平均価格は4000円台と高値が続いています。新米に注目が集まる中、鹿児島市の幼稚園では園児が新米を使ったおにぎりづくりに挑戦しました。園児たちが挑戦しているのは、おにぎりづくり。鹿児島市の幼稚園で開かれた「親子であったかおにぎり教室」です。鹿児島のコメの美味しさや魅力を広く知ってもらおうと県が開いたものです。6日使われたコメは県が10年以上かけて