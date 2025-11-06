●あす7日(金)は二十四節気「立冬」…ですが日ざし暖かな陽気に●週末は天気下り坂 日曜は本降りの雨●週明けは冬型気圧配置に 北風とともに寒さ増す＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう6日(木)の県内は、高気圧に覆われて安定した晴天が続く一日となりました。また、日ざしとともに日中は順調に気温が上がり、最高気温は全般に21～22度くらい…10月中旬から下旬並みの暖かさで、また季節の歩みは、少々足踏み状態となっています