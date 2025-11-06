消費者庁は６日、美容品販売会社「ＢＩＺＭ」（東京）に特定商取引法違反（誇大広告など）で６か月の一部業務停止命令を出したと発表した。同社代表にも６か月の一部業務禁止を命じた。命令は５日付。発表によると、同社は今年２〜４月に美容クリーム「スキンヴィーナスプレミアムリペアクリーム」を販売した際、「誰でも確実に７日でシミが完全消滅」などと宣伝していたが、効果を裏付ける根拠はなかった。また、「１回限り・