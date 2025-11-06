霧島市で11月6日、道路を横断していた女性（93）が車にはねられ死亡しました。現場は見通しのいい片側1車線の道路で、車を運転していた男性は「まぶしくて見えづらかった」と話しているということです。事故があったのは霧島市福山町佳例川の国道10号です。警察によりますと11月6日午前8時過ぎ、近くに住む児島マセさん（93）が宮崎県方向に走る軽乗用車にはねられました。児島さんは頭から出血があり、意識不明の状態で病院