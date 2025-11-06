風通しが良くしっかりと成果を出せるチームを作るために、今日から始められる7つのアクションを紹介します。教えてくれたのは、公認心理師の大村美樹子さんと組織開発を研究する中原淳さんです。今日から始められるチームのためのアクション理想のチームを作るため、今のチームをより良くするため。すぐに取り入れたい7つの心がけやルールを紹介！【実践1】“Bad me”を実践してみよう！リーダーやベテランこそ、自分は間違いをす