経営再建中の日産自動車。今年度の中間決算で最終損益は2219億円の赤字だったと発表しました。日産がさきほど発表した今年4月から9月までの中間決算で営業損益は276億円の赤字、最終損益も2219億円の赤字でした。▼国内やアメリカでの販売不振や、▼トランプ政権の関税政策により、利益が1497億円押し下げられたとしています。経営不振の日産は、2万人のリストラや7つの工場の閉鎖などにより、来年度末までに5000億円のコスト削減