韓国の人気グループ・ＳＥＶＥＮＴＥＥＮのドギョムとスングァンがユニットデビューすることが明らかになったと６日、現地メディアのＮｅｗｓｅｎなどが報じた。２人の所属事務所・ＰＬＥＤＩＳエンターテインメントは、同メディアの取材に応じたとし「ドギョムとスングァンが、来年１月のリリースを目標にアルバム制作を準備中だ」と明かしたことを伝えた。グループでメインボーカルを務める２人は２０１８年、現在韓国軍へ