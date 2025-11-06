ごく普通の主婦・さつき(29歳)には、夫に秘密の憧れがあった。それは、SNSで目にする「経済的な余裕」のある暮らし。家計簿を気にせず、娘にもっと自由を与えたい。そんなさつきの心の隙を突いて現れたのが、投資で成功したという女性「ミオ」だった。『SNSで投資詐欺に騙された話』第2話をごらんください。 SNSでフォローしていた「ミオ」が、夫の裏切りを乗り越え、投資で経済的自立を達成した姿に、さつきは強く惹かれ