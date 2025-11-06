主に中部地方を管理する中日本高速道路（NEXCO中日本）が、個室トイレ内の人に対して、外に並んでいる人から「満室」を伝えるチャイムボタンを一部の公衆トイレに設置している。2025年11月初旬、この取り組みがSNS上で大きな注目を集めた。6日に取材に応じた同社の広報課によると、2か所のパーキングエリア（PA）で試行的に運用している。「大便器個室が同時に長時間利用される」可能性を想定して設置したという。待っている利用者