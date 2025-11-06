東映は６日、テレビ朝日系「仮面ライダーゼッツ」（日曜・前９時）の撮影でスーツアクターが頭蓋骨骨折などのけがを負ったと発表した。東映は文書で「２０２５年１１月６日午前８時頃、当社が製作しております特撮番組『仮面ライダーゼッツ』のアクションシーンの撮影において、出演するスーツアクター鍜治洸太朗さんが、吊られた状態から壁を蹴る等の演技リハーサルを行う中、高さ２メートルから落下し、負傷いたしました」と