日本ハムの達孝太投手が６日、平均球速１００マイル（１６０キロ）、最速１０５マイル（１６９キロ）を目標に掲げた。秋季キャンプ中、バイオメカニクスで数値を計測し「回旋速度が上がってきていた。ブロッキングの動作がうまくいってなかったんで、その部分だけ改善すれば」と説明。球速については「回旋速度イコール球速なんで１００マイルいきたいですね、アベレージで。それぐらいじゃないと世界で活躍できない。アベレー