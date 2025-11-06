佐賀大学医学部は6日、世界初の治療薬の開発を始めると発表しました。日本人の20人に1人がかかる目の病気「アトピー角結膜炎」の原因となる特定分子だけに作用する治療薬だということです。 ■佐賀大学医学部 アレルギー学分野・出原賢治 特任教授「慢性のアレルギー性結膜炎を改善する効果を発見しました。今回、我々が対象としたのはアトピー角結膜炎。」「アトピー角結膜炎」は、ハウスダスト