俳優の坂口健太郎（34）、小野桜介（12）、熊澤尚人監督（58）が6日、都内で行われた映画『盤上の向日葵』の公開御礼舞台あいさつに登壇した。【写真】身長差が可愛い！シックなコーデで登場した坂口健太郎＆小野桜介坂口は主人公の天才棋士・上条桂介を演じ、小野はその少年時代を演じた。舞台あいさつの最後に、小野は坂口に聞きたいことがあるといい「この間テレビで3作品掛け持ちしていると聞いたんですが、演じ分けるのす