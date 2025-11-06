T-ハイブリッドの獲得で711psに992型の後期モデル、992.2型ポルシェ911 ターボSがビッグ・アップデートを受けた。かくして、史上最も完成度の高い万能スーパーカーと表現できるだろう。【画像】T-ハイブリッドで磨いた最高峰ポルシェ911 ターボSしのぎ削る高性能モデルたち全150枚最高出力は711psで、最高速度は321km/h。従来どおり四輪駆動で、0-100km/h加速は2.5秒でこなす。これで英国価格は19万9100ポンド（約4062万円）