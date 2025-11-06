¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ÇµÓËÜ²È¡¦ËåÈø¥æ¥¦¥«»á¡Ê28¡Ë¤¬6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£ËåÈø»á¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¼«ËýÏÃ¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥³¥é¥à¤òÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â¶È²È¡¦ZÍû»á¤Ï¡ÖËåÈø¤µ¤ó¤Î¥³¥é¥àÆÉ¤ó¤Ç¤ë¤È¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤ÎÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤¬¡¢ËåÈø»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£Â¾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«