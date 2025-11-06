愛知県蒲郡市が読売新聞の記事を無断で複製し、職員向けのイントラネットで共有して著作権を侵害したとして、読売新聞東京本社、大阪本社、西部本社の３社は６日、同市に計約６１００万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。読売新聞社は訴状で、同市は少なくとも２０１２年から２４年まで約１２年にわたり、読売新聞の記事を許諾を得ずに複製してＰＤＦ化し、職員向けイントラネットの共有フォルダに保存していたと