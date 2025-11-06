乾燥やくすみが気になる冬こそ、肌にうるおいと血色感をプラスしたいもの。エテュセが提案する今季のテーマは、“ピンクの多幸感”。人気のスキンケアパウダーとマスカラベースシリーズから、冬限定のリッチな新作が登場します。ふんわり透明ツヤ肌と、エクステ級の上向きまつ毛で、冬メイクに華やぎを添えて。11月6日(木)より全国・数量限定発売です♡ 冬限定カラー「ラディアントピンク」で