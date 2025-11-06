首都圏で相次いだ闇バイトによる強盗事件のうち、東京・国分寺市や埼玉・所沢市で起きた事件の実行役の男に懲役10年の実刑判決です。佐藤聖峻被告（26）は2024年、仲間と共謀し国分寺市と所沢市の住宅に押し入り、住人に暴行を加えてけがをさせた上、現金あわせて約900万円などを奪った罪に問われています。東京地裁立川支部は6日の判決で、「SNS上の募集に応じて指示役と連絡をとり、安易に犯罪に加担したのは短絡的というほかな