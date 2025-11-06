もっちりとした食感に上品な甘み。猛暑に負けない愛知のブランド米です。「愛ひとつぶ」は、夏の暑さにも強い愛知県開発の品種「なつきらり」のうち、品質の基準を満たしたブランド米です。デビューから6年となり、JAあいちの関係者が6日、熱田神宮に200キロを奉納し、認知度アップを祈願しました。また、参拝者にもパックごはん500個を配り、おいしさをPRしました。