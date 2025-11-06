東京・豊島区は災害時にNTT東日本のもつドローン技術を情報収集や捜索活動に活用するなどとした協定を締結しました。6日、東京都豊島区は、NTT東日本と大規模な災害が発生した際に速やかに通信を復旧させるための協定を締結しました。協定では、お互いが所有する敷地を利用して復旧作業で協力することや情報の共有、そして、NTT東日本が所有するドローンの技術を活用した情報収集・捜索活動を行い、防災力の向上や災害発生時に迅速