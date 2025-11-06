FANTASTICS中島颯太（26）が6日、都内で、自身がディレクターを務めるジュエリーブランド「QUESERA（ケセラ）」ポップアップストアのオープン前会見に出席した。10月31日に同ブランドのディレクターと公表。初のポップアップ開催となり、「発表したときに先輩方も後輩も『すごいね』『めちゃくちゃ楽しみ』と言ってもらえたのがうれしかった。たくさんの方に届くのが楽しみ」と期待した。会見前には事務所でEXILE TETSUYA（44）と