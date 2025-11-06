県内では6日、住宅の敷地内や、民家、学校の近くなどでクマの目撃情報が相次いでいます。長岡市では同一場所付近で3頭のクマが目撃されたところもありました。今年度、これまでに県内では13人の人身被害が確認されています。県は10月6日から「クマ出没特別警報」を発表中で、警戒を呼び掛けています。警察から6日に発表されている午後7時10分現在の目撃情報です。（※以下、発表順）＜午前の発表＞◆長岡市・6日午前6時10分頃、長