私にはひとり娘のミヤコがいます。心の強い子になってほしくて厳しく育てました。もっと冷酷に、調子に乗らないよう叩きのめさないと……。それが親の愛情だと私たち夫婦は信じていたのです。大人になったミヤコは家を出てろくに電話もよこさなくなりました。なんて親不孝な娘だろうと呆れています。やがて結婚したミヤコは妊娠し、そのタイミングで旦那のマサトくんの地元に引っ越しました。なのにそれから数週間、まったく連絡が