紅葉の名所、榛名山では赤や黄色に染まった木々が湖畔を鮮やかに彩り、訪れた人を楽しませています。 高崎市の榛名山では、カエデやモミジ、カラマツなどが秋色に染まり、山全体を彩ります。 標高約１１００メートルにあるカルデラ湖の榛名湖と、溶岩ドームの榛名富士周辺が紅葉の名所として知られ、四方を囲む鮮やかな木々と湖のコントラストが人気を集めています。 榛名湖畔と榛名富士の山頂はロープウェイ