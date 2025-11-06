高齢者の安全な移動手段として、県内の企業が、電動モーターで走る次世代型車両を開発し、上毛新聞社が販売を始めました。 上毛新聞社が販売に乗り出したのは、電動モーターで走る四輪の小型電動機付き自転車「ラクティボ」です。伊勢崎市に本社のある自動車部品メーカー「山田製作所」が、免許を返納したシニア世代を想定して開発しました。 「ラクティボ」は公道の走行も可能で、歩道を走