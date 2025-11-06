行方不明者の捜索や犯罪捜査などで活躍する警察犬の合同訓練が、きょう天童市で行われました。 【写真を見る】行方不明者の捜索や犯罪捜査などで活躍！ 警察犬の合同訓練再挑戦し再び警察犬を目指す犬も！（山形） 県警の警察犬と民間が育てる嘱託警察犬が合同で訓練を行うのは、今回が初めてです。 きょうの訓練には県警の警察犬１頭と、民間の嘱託警察犬など１３頭に、その指導手が参加。訓練技術向上や警察犬の能力を高め