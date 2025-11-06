大阪・天神橋にある肉汁吹き出すハンバーグの大人気店「ニクサングルマン」。A5ランク黒毛和牛を使った贅沢なハンバーグが名物。香ばしく焼き上げた肉の旨みと、とろける食感が絶品。落ち着いた照明と木のインテリアが心地よい空間を演出。ゆったり過ごせるカウンター席やテーブル席を完備。デートや特別な日にもぴったりで、時間を問わずゆったりと楽しめる。肉を愛する人のために、丁寧に仕上げた一皿をご褒美に、極上の肉