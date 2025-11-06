広島市などでタクシー運賃が値上げされます。中国運輸局は、経営健全化などを目的として、広島市などを走るタクシーの運賃を改定すると発表しました。普通車の初乗り運賃は1.5キロ・750円から、1.45キロ・800円に値上げされます。新運賃の適用は12月5日の午前5時以降に出庫した車両から。改定は2023年6月以来です。（2025年11月6日放送）