＜ACNチャンピオンシップ初日◇6日◇三木ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇7004ヤード・パー71＞ティショットに苦しんだ石川遼は4バーディ・3ボギーの「70」と伸ばし切れず、首位と6打差の1アンダー・37位タイ発進。2日目以降の巻き返しにはショットの立て直しが急務となった。【写真】竹ぼうきを振り回す石川遼序盤は決して悪くなかった。スタートの10番から13番まで、パー3を除く3ホールでのフェアウェイキープ率は100％だった。しかし