鹿児島県肝付町で初めて開かれた「宇宙甲子園」に池田学園池田中3年生の3人が挑戦。初めてのロケット製作に試行錯誤しながら大学生の助言も受けて完成度を高めました。試射ではトラブル続出、本番でも失格の危機に直面。それでも諦めずに再挑戦・・・。果たしてロケットはとんだのか？青春をロケットにかけた3人の熱い挑戦の結果とは――。（詳しくは動画をご覧ください）