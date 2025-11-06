俳優のいしだ壱成（50）が6日、自身のインスタグラムを更新。父で俳優・石田純一（71）との親子2ショットを公開した。【写真】「パパ！」いしだ壱成＆石田純一の肩組み2ショット壱成は元気よく「パパ！」とつづり、2ショットをアップ。純一が経営する店「#炭火焼肉ジュンチャン」で、顔を寄せ合い肩を組む、親子のほほ笑ましい姿が収められている。壱成は「最近忙しそうだけども、元気そうでなにより」とうれしそうに伝えた