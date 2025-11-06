来年3月の金沢市長選に出馬を表明している現職の村山卓氏が6日、立憲民主党石川県連に推薦を要請しました。村山氏はこれまでに、自民、公明、国民にも推薦願を提出し、そのうち自民党金沢支部からは、すでに推薦を受けています。県市連携も推薦の判断材料にするとした立憲。知事選の候補者との連携について聞かれた村山氏は、選挙後に当選者と連携を進める考えを示しました。 推薦要請した現職・村山 卓 氏：「(選挙)結果を受け