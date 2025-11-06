京王閣競輪場のG2ナイターは最終日を迎えた。ガールズ決勝の8R。地元の石井寛子（39＝東京）が完全Vを決めた。勝負どころでも、なかなか動きがない中、口火を切って動き、岩崎ゆみこをパス。背後から食らいつく高尾貴美歌も抑え込んだ。石井は「たくさんの声援があって、（結果は）優勝以外なかったと思う。今日のVはみなさんのおかげ」と語った。前日、「優勝するには応援が必要で、もう少し大きな声援が欲しい。シャイな