2025年、全国で相次ぐ都市部でのクマ被害。死亡した人は過去最多と最悪な状況だ。北海道札幌市のヒグマ出没情報も、過去最多の300件以上と去年の3倍になっている。本来、クマは人を怖がるはずだが、その活動範囲は人の生活圏にまで拡大している。なぜ人とクマとの距離がこれほどまでに縮まったのか…脅威の実態を追った。※詳しくは動画をご覧ください。(2025年11月6日放送「news every.」より)