ノロウイルスによる食中毒が冬場に増える傾向にあることから、6日は大分県大分市の街頭で注意が呼び掛けられました。 大分県大分市 ノロウイルスは感染性胃腸炎の主な原因で、食事を通じて感染すると、嘔吐や下痢などの症状を引き起こすおそれがあります。 ノロウイルスによる食中毒は11月から2月にかけての冬場に増える傾向にあります。 こうしたことから、6日は大分市中心部で、保健所の職員や食品衛生指導員