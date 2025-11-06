timeleszの寺西拓人（30）が6日、都内で初主演映画「天文館探偵物語」（監督諸江亮）の完成披露試写会に出席した。「初主演です！」と笑顔を見せると、会場からは歓声が上がった。お披露目を前に「たくさんの方の思いが詰まった作品ですので皆さんの元に届くのが楽しみです」と心境を話した。21日に鹿児島県先行公開、12月5日に全国公開。寺西はバーで働きながら街の人たちの相談に乗り奔走する探偵・宇佐美蓮役。「探偵と聞