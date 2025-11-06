相撲の世界ジュニア選手権で優勝を果たした高校生力士が、熊本県の木村知事を表敬しました。 【写真を見る】世界ジュニア選手権での尾川蓮太選手（17） 身長180cm・体重140kg。熊本農業高校2年の尾川蓮太選手（17）です。 尾川蓮太選手「最初は実感がわかなくて。自分が世界一になるなんて夢にも思わなかった」 今年9月にタイ・バンコクで開かれた世界ジュニア選手権大会重量級で優勝、団体戦でも大将を務めて優勝し、見事2冠