住宅価格が高騰する中、固定金利の住宅ローン「フラット35」の融資限度額がおよそ20年ぶりに引き上げられる方向で検討されていることが分かりました。「フラット35」は、政府が全額出資する住宅金融支援機構が民間の金融機関と提携して提供する住宅ローンです。最長35年間、固定金利で借りられますが、東京23区で新築マンションの平均価格が1億3000万円を超える中、現在の限度額は8000万円です。さらに日銀の利上げにともない変動