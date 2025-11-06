◇第50回社会人野球日本選手権2回戦NTT西日本3―1東京ガス（2025年11月6日京セラドーム）NTT西日本・大江克哉が見事な投球で2点差を守り切った。2点を勝ち越した延長11回から3番手として救援。無死一、二塁から始まるタイブレークで1死二、三塁を招いたが、カットボールが冴え、相手中軸を2者連続三振に封じた。「ベスト8は素直にうれしいですが、チームの目標である日本一へ向けて次の試合をしっかり勝ちきりたい」と