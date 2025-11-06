クマによる被害が相次ぐ中、きょう環境省などが対策会議を開き、今年7月から9月に発生したクマによる人身被害について、7割以上が市街地など人の生活圏内だったことを明らかにしました。きょう午後、環境省や防衛省などはクマによる被害対策を検討する関係省庁連絡会議を開き、被害の状況などを共有しました。環境省の報告によりますと、クマによる人身被害が発生したエリアについて、今年7月から9月は7割以上が市街地や公園などの