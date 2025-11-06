元SKE48の菅原茉椰（25）が6日、インスタグラムを更新。芸能事務所アソビシステムに所属することを発表した。菅原は自身の近影を添え「『ご報告』この度、アソビシステムにタレントとして所属することになりました。素敵なご縁があり、新たな場所で再スタートします。これからも菅原茉椰の応援、よろしくお願いします!」と発表した。菅原は2015年にSKE48に加入。今年8月に卒業している。