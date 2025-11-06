約1600万円をだまし取られました。投資詐欺の被害にあったのは金沢市に住む50代男性です。男性はことし8月、SNS上の投資広告を通して知り合った日本人女性を名乗る者から「AIを使っていい株式を抽出しているから利益が出る」などと勧められ、3回に分けて約1600万円を送金。家族に相談したところ、投資詐欺であることが発覚しました。石川県警では、投資や儲け話の勧誘にはまず、詐欺を疑うよう呼び掛けています。