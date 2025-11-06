認知症の高齢者が行方不明となった場合に備えた捜索訓練が大分県豊後高田市で行われました。 この訓練は豊後高田市が認知症への理解を深めようと開いたもので地域住民とともに行うのは初めてです。 訓練の様子 6日は西村磯地区の住民などおよそ50人が参加しました。 訓練では住民が複数のグループに分かれて認知症役のスタッフを相手に声掛けを実施。「驚かせない」「自尊心を傷つけない」などを意識しな