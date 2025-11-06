日韓の完成車３００台余りを搭載し、山東省煙台港から出発する専用列車。新疆コルガスを経てウズベキスタンなど中央アジアの国々へ向かう。（９月２７日撮影、煙台＝新華社配信）【新華社済南11月6日】中国の港湾では近年、海運と鉄道など複数の輸送手段を組み合わせた複合一貫輸送が急速に広がっている。貨物を港で積み替え、国内鉄道網を経由して中央アジアや欧州へと運ぶルートが整備され、企業のコスト削減と輸送時間の短縮