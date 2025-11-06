東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の7日の天気をお伝えします。6日は朝から青空が広がり、一日よく晴れました。朝は内陸部を中心に冷え込み、10℃を下回った所もありました。最高気温は22℃前後と、昼間は日差しのぬくもりが感じられました。これからの天気です。7日も朝からよく晴れるでしょう。日差しがたっぷりと届くので、洗濯物もよく乾きそうです。朝の最低気温は各地とも10℃前後と、6日の朝と