「私いくつに見える？」と若見えアピールがすごい義姉。そんな義姉に職場の同僚（医師）を紹介して！と頼み込まれた主人公・遙は、義姉の婚活に突然巻き込まれてしまいます。「私にふさわしいのはお医者さん」「それ以上の肩書がないと話にならない」と、高望みすぎる条件を掲げ、自分の状況を顧みない発言に困り果てる遙ですがー。若く見えること、自分の美貌に自信がある義姉の美穂に、同僚の医師を結婚相手として紹介してくれと